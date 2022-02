PSG : la décision de Kylian Mbappé bientôt connue ?

Le dénouement enfin connu ? A quatre mois de la fin de son contrat, Kylian Mbappé, qui entretient le flou concernant son avenir, est poussé par le Real Madrid et le PSG pour prendre rapidement une décision.

Entre rester à Paris et prendre la direction de la capitale espagnole, l’attaquant français n’aurait pas encore tranché. Relancé à plusieurs reprises ces dernières semaines sur son avenir, le n°7 parisien affirme être toujours en pleine réflexion. Face à cette incertitude, le Real Madrid et le PSG commenceraient à perdre patience et auraient chacun posé un ultimatum au champion du monde 2018, libre de signer dans le club de son choix depuis le 1er janvier.

La formation espagnole, de moins en moins sereine dans ce dossier, aurait fait passer un message très clair à Kylian Mbappé et son entourage, selon The Times. Si le prodige de Bondy, qui avait émis le souhait de rejoindre le Real Madrid l’été dernier, venait à prolonger avec le PSG ou à s’engager avec un autre club, il pourrait faire une croix sur son rêve d’enfant de porter les couleurs des Merengue. En substance, c’est maintenant ou jamais pour lui.

Les dirigeants parisiens auraient eux aussi incité leur attaquant à se prononcer au plus vite, d’après Sport. Alors que les négociations ont repris autour d’un contrat de courte durée (2 ou 3 ans) avec un salaire qui ferait de lui l’un des joueurs les mieux payés du monde, le vice-champion de France attend une réponse dans les plus brefs délais pour pouvoir préparer sa succession s’il venait à décliner l’offre et à partir probablement au Real.

Devant ces ultimatums posés par le Real Madrid comme le PSG, Kylian Mbappé pourrait être amené à trancher d’ici à la mi-mars, soit juste après le 8e de finale retour de la Ligue des champions entre les deux clubs sur la pelouse de Santiago-Bernabeu (9 mars). Et peu importe sa décision, son choix ne manquera pas de faire régir, que ce soit en France, en Espagne et un peu partout dans le monde.