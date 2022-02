Vidéo : une Néo-zélandaise inscrit trois buts contre son camp face aux États-Unis

Meikayla Moore a inscrit trois buts contre son camp lors de la défaite de la Nouvelle-Zélande faux aux Etats-Unis (5-0), dimanche, en amical.

Elle se souviendra longtemps de ce 20 février malheureusement. La défenseure all-black – l’équipe jouait en blanc cette rencontre – a connu un véritable calvaire avec sa sélection lors de la SheBelieves Cup, une compétition amicale.

Alors qu’elles affrontaient les favorites, les Néo-zélandaises se sont logiquement inclinées sur un score fleuve (5-0). A la pause, les «Kiwis» étaient menées 3-0. Le problème, c’est que les trois buts ont été inscrits par une joueuse néo-zélandaise : Meikayla Moore.

A trois reprises, la malheureuse joueuse de Liverpool a poussé involontairement le ballon au fond des filets (5e, 6e et 36e).

