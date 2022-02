PSG : le mauvais geste de Kylian Mbappé qui lui coûte cher

La soirée du PSG a tourné au calvaire à Nantes. Quatre jours après la victoire en Ligue des champions contre le Real Madrid, le club de la capitale a sombré, ce samedi 19 février, à Nantes comptant pour la 25e journée de Ligue 1 (3-1). Et moins en réussite, Kylian Mbappé a écopé d’un carton jaune pour un geste d’humeur qui lui vaudra d’être prochainement suspendu.

Agacé par la tournure des événements et l’arbitrage de monsieur Lesage, l’attaquant français a commis une faute sur Jean-Charles Castelletto en laissant traîner son pied à moins de dix minutes du coup de sifflet final. Une faute, davantage de frustration que dangereuse sur le défenseur nantais, qui a valu à l’attaquant français d’être averti par l’arbitre de la rencontre.

Et cet avertissement n’est pas sans conséquence pour le champion du monde 2018. Il a récolté son 3e avertissement (son 7e au total cette saison) en moins de 10 rencontres et sera donc suspendu, non pas le week-end prochain contre Saint-Etienne, mais pour le déplacement à Nice, le 5 mars prochain, pour le choc de la 27e journée de Ligue 1.

Peut-être un mal pour un bien pour l’ancien monégasque qui sera donc au repos forcé avant le 8e de finale retour de la Ligue des champions, le 9 mars, sur la pelouse du Real Madrid (1-0 à l’aller), où il sera forcément très attendu pour permettre au PSG de valider son billet pour les quarts de finale.