Ajax : la famille de Nouri va recevoir une importante indemnité après son malaise cardiaque

L'Ajax Amsterdam a annoncé lundi le versement d’une forte indemnisation pour la famille d'Abdelhak Nouri, victime en juillet 2017 d’un malaise cardiaque lors d'un match amical.

C’est un geste des plus beaux. Le club néerlandais s’est engagé à verser la somme de 7.850.000 euros à la famille du jeune espoir victime de lésions cérébrales en 2017.

«Nous réalisons tous que la souffrance d'Abdelhak et de ses proches n'est pas terminée avec ça, a déclaré le directeur général du club amstellodamois Edwin van der Sar dans un communiqué. Cela reste une situation très triste, nous le ressentons aussi ici à l'Ajax.» Le club a d’ailleurs indiqué que le n°34 était retiré.

Familie Nouri en Ajax treffen schikking. — AFC Ajax (@AFCAjax) February 21, 2022

Agé de 24 ans, Abdelhak Nouri, surnommé «Appie», s'était soudainement écroulé pendant un match de préparation entre l'Ajax Amsterdam et le Werder Brême, en Autriche. Le milieu de terrain, qui était promis à un grand avenir, avait été plongé dans un état végétatif, et souffre de lésions cérébrales graves et permanentes.

Grand ami de Justin Kluivert

La situation de Nouri, grand ami du Niçois Justin Kluivert, s'était selon des médias locaux sensiblement améliorée début 2020, lorsqu'il a pu être ramené dans sa famille. La télévision publique néerlandaise a indiqué que Nouri parvient désormais à montrer des émotions et à communiquer avec des expressions faciales.

Justin Kluivert a ce soir marqué son premier but pour l'#ASRoma et l'a dédicacé à son ami Abdelhak Nouri.

#staystrongappie pic.twitter.com/p5bVDilOq5 — AS Roma Français (@ASRomaFRA) October 2, 2018

La famille de Nouri avait saisi la commission d'arbitrage de la Fédération en juin 2018, réclamant une indemnisation au club pour payer ses soins à vie.

L'Ajax avait peu après accepté d'assumer l'entière responsabilité concernant le sort du joueur et présenté ses excuses aux proches, admettant que les premiers soins médicaux dispensés à Nouri n'avaient pas été adéquats.

Depuis l'été 2017, l'Ajax rembourse également les frais qui doivent être engagés pour les soins d'Abdelhak Nouri, et continuera de le faire, a précisé le club.