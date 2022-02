Ligue des champions : la finale menacée en raison du conflit entre la Russie et l’Ukraine ?

Changement de lieu pour la finale de la Ligue des champions ? Le conflit entre la Russie et l’Ukraine menace la tenue de la rencontre, programmée le 28 mai prochain, à Saint-Pétersbourg, et pourrait pousser l’UEFA à trouver une nouvelle ville hôte.

La saison dernière, la finale de la plus prestigieuse des Coupes d’Europe avait déjà dû être délocalisée. Initialement prévue à Istanbul, elle avait finalement eu lieu à Porto (Portugal), entre Manchester City et Chelsea (0-1), en raison notamment des contraintes sanitaires en Turquie.

Cette fois, ce n’est pas la pandémie qui serait à l’origine d’une nouvelle délocalisation, mais la situation géopolitique entre la Russie et l’Ukraine, qui a connu une nouvelle tournure avec l’entrée des troupes russes en Ukraine à la demande du président Vladimir Poutine.

Alors que l’UEFA a déjà pris différentes mesures pour éviter que des clubs russes et ukrainien ne s’affrontent dans ces compétitions, l’instance européenne, qui suit évidemment de près l’évolution de cette crise, pourrait décider de déplacer dans un autre pays la finale, qui doit se jouer sur la pelouse de la Gazprom Arena.

Et notamment en Angleterre, où Wembley pourrait être désigné pour organiser ce rendez-vous, selon la presse anglaise. La mythique enceinte de londonienne a déjà accueilli la finale de la Ligue des champions en 2011 et 2013 et a été choisie pour la finale de 2024.