PSG : Kylian Mbappé désigné pour tirer les penalties ?

Les cartes vont-elles être redistribuées ? Après les échecs de Lionel Messi en Ligue des champions et de Neymar en championnat dans l’exercice, Kylian Mbappé se serait dit prêt à prendre ses responsabilités et à tirer les prochains penalties du PSG.

Depuis son arrivée à l’été 2017, Neymar est le tireur attitré du club de la capitale. Avec une certaine réussite. Mais son loupé face à Nantes et Alban Lafont pourrait bouleverser la hiérarchie. Surtout que Messi, qui semblait figurer en 2e place dans cette hiérarchie, a lui aussi vu sa tentative être détournée par Thibaut Courtois contre le Real Madrid quelques jours plus tôt. Avant de buter sur le gardien belge, l’Argentin avait pourtant converti ses deux tentatives lors de la phase de poules de la Ligue contre le RB Leipzig (3-2) et Bruges (4-1) au Parc des Princes.

Si le sujet est pour l’instant loin d’être sensible dans les rangs du club de la capitale, le débat sur l’identité du futur tireur est ouvert. Et Kylian Mbappé fait évidemment figure de candidat pour transformer les sentences. En privé, il aurait d’ailleurs fait savoir qu’il se sentait prêt à tirer les penalties, selon l’Equipe. Le champion du monde tricolore 2018 en a déjà transformé trois cette saison (Angers, Monaco, Entente Feignies Aulnoye), contre deux pour l’Argentin et un pour le Brésilien. Mais il a également échoué face à Leipzig sur la scène européenne. Et personne n’a oublié son tir au but manqué l’été dernier à l’Euro en 8e de finale contre la Suisse.

La venue de Saint-Etienne, ce samedi au Parc des Princes pour la 26e journée de Ligue 1, pourrait permettre de tirer cette situation au clair et voir si une nouvelle hiérarchie a été établie au sein du PSG, où Kylian Mbappé, de par ses performances depuis le début de la saison, semble être amené à prendre de plus en plus d’importance.