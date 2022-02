PSG : Neymar annonce qu’il va marquer l’histoire contre le Real Madrid

Neymar a confié à son compatriote Ronaldo sur Twitch qu’il comptait bien «marquer l’histoire» avec le Paris-Saint-Germain lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions face au Real Madrid.

Lors d’une discussion avec «R9», illustre attaquant de la sélection du Brésil, la star du club parisien a évoqué l’Espagne évidemment. La discussion a vite tourné autour du match retour de C1 entre Paris et l’ancienne formation de Ronaldo.

Après une victoire au match aller au Parc des Princes (1-0), les Parisiens sont favoris pour se qualifier pour les quarts de finale. Et Neymar le sait. «L’équipe a encore besoin de se régler mais on va marquer l’histoire face à ton Real Madrid», a ainsi lancé «Ney».

Revenu de blessure pile pour la manche aller, le Brésilien a joué quelques minutes et s’est montré très à son aise. Entre dribbles et fulgurances, il a brillé pour le peu de temps sur la pelouse. Pour le plus grand bonheur des supporters du PSG.

Lors de ce live, les deux hommes ont également évoqué le FC Barcelone où ils ont tous les deux évoluer. Et la question autour d’un potentiel retour de Neymar a été posée. «Je voulais retourner au Barça. On a tout essayé mais on n’a pas réussi. Finalement, l’opportunité s’est présentée pour qu’il (Messi) signe ici. Je suis très content. C’est un ami, on s’entend très bien, sur le terrain comme en dehors», a-t-il expliqué.