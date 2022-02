PSG : Neymar veut jouer aux Etats-Unis

Neymar a confié son envie de rejoindre les Etats-Unis pour évoluer en MLS après son passage au PSG.

Agé de 29 ans, la star du club parisien a évoqué son avenir dans le podcast Fenomenos. Sous contrat avec Paris jusqu’en 2025, «Ney» a partagé ses objectifs pour la suite de sa carrière, après son passage en France.

«J'ai très envie de rejouer à Santos, a d’abord expliqué Neymar. Ce qui me manque vraiment c'est de jouer chez moi, mon Dieu, ce stade est merveilleux.» Avant de rejoindre l’Europe, c’est en effet dans le club «Peixe» qu’il a éclaté auprès du grand public en étant surnommé le «futur Pelé». Auteur de 136 buts en 225 matchs entre 2009 et 2013, le capitaine de la sélection brésilienne avait remporté la Copa Libertadores et atteint la finale de la Coupe du monde des clubs en 2011.

Mais Neymar compte aussi se rendre aux Etats-Unis par la suite, pour des raisons bien particulières. «J'ai aussi très envie de jouer aux Etats-Unis, au moins une saison. C'est un championnat court. Tu as trois ou quatre mois de vacances», a-t-il indiqué.

En attendant, nul doute que le Brésilien, passé par le FC Barcelone, voudra d’abord remporter la Ligue des champions avec le PSG avant de réaliser ses rêves.