Roumanie : Le patron du Steaua Bucarest interdit aux joueurs vaccinés de jouer

Une décision radicale. George Becali, propriétaire du Steaua Bucarest (Roumanie), a interdit aux footballeurs vaccinés contre le covid-19 de jouer pour son club car il estime que le vaccin fait baisser les performances.

L’homme d’affaires et politique roumain, qui n’en est pas à sa première controverse, a assuré que «les personnes vaccinées perdent leur force. C’est quelque chose de scientifique.» Et de prendre pour exemple des joueurs de Cluj et du Rapid Bucarest. «Ils semblaient s’évanouir. Ils dormaient sur le sol. Tous les vaccinés perdent leurs forces !», a-t-il rajouté, selon le journaliste Emanuel Rosu.

C’est pour cette raison qu’il a interdit aux joueurs vaccinés de jouer. C’est le cas notamment de l’ancien attaquant de Nantes et Angers Claudiu Keseru. «Je lui ai donné de l’argent, j’avais un contrat avec lui, c’était un joueur de football, j’étais le propriétaire. J’ai dit : ‘Tu ne peux plus jouer à ce niveau. Tu peux jouer en Roumanie, mais pas au FCSB et au CFR Cluj’», a déclaré George Becali, dans des propos rapportés par Sport.ro, au sujet du joueur de 35 ans, qui n’a pas été retenu pour le dernier match du Steaua Bucarest sur la pelouse de Mioveni (1-1).

Ses propos n’ont pas manqué de faire réagir RO Vaccinare. Sur sa page Facebook, la plate-forme d’information du gouvernement roumain sur la vaccination a tenu à contredire Becali, propriétaire du Steaua Bucarest depuis 2003. «D’un point de vue médical et scientifique, il n’existe pas d’études pour étayer une telle foutaise (…) La vaccination contre le Covid-19 n’affecte pas les performances des joueurs. Au contraire, il existe suffisamment d’études montrant que le passage de l’infection par le Covid-19 laisse des séquelles à long terme, et que celles-ci peuvent influencer les performances des athlètes.»

Il y a trois ans, Becali avait déjà déclenché une polémique en refusant de créer une équipe féminine, affirmant que le football féminin est «contre la nature humaine». «Comment une femme peut-elle jouer au football ?», avait-il ajouté. Il avait également refusé de signer l’ancien attaquant français Florent Sinama-Pongolle parce qu’il était noir, et avait déclaré en 2010 que son club ne signerait jamais de footballeur gay. Il y a quelques mois, Becali, qui s’est présenté à la présidence de son pays en 2004 et 2009, avait imputé les mauvais résultats du Steaua Bucarest au fait que ses joueurs avaient des relations sexuelles trop fréquentes avec leurs compagnes.