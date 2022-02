PSG : l’effrayante statistique du trio Messi-Neymar-Mbappé

Le PSG possède l’un des meilleurs (voire le meilleur) trios d’attaque au monde avec Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Mais leur association n’est pas toujours convaincante et surtout le club de la capitale a concédé ses trois défaites cette saison lorsque les trois comparses étaient alignés au coup d’envoi.

La «MNM» était de retour d’entrée, samedi dernier, à Nantes. Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar n’avaient plus démarré ensemble depuis le déplacement, fin novembre, à Saint-Etienne, où le Brésilien s’était gravement blessé à la cheville. Pendant toute son absence, de près de trois mois, le vice-champion de France n’a pas connu la moindre défaite (sans compter l’élimination en Coupe de France aux tirs de buts contre Nice).

Pour son retour comme titulaire, après être entré en jeu quatre jours plus tôt en Ligue des champions contre le Real Madrid, l’ancien Barcelonais était associé sur la pelouse de la Beaujoire à Mbappé et Messi. Mais cela n’a pas empêché Paris de s’incliner et d’enregistrer son 3e revers depuis le début de la saison toutes compétitions confondues. Et toutes ces défaites ont été concédées avec le trio aligné au début de la rencontre.

C’était déjà le cas à Rennes début octobre en championnat (2-0), mais aussi sur le terrain de Manchester City en Ligue des champions (2-1). Mais ce n’est pas du tout. En 2022, le PSG n’avait encaissé que deux buts avant d’en prendre trois en seulement 45 minutes à Nantes. Ce revers et ces buts encaissés ont mis en lumière les difficultés défensives de la formation parisienne quand les trois stars parisiennes sont sur le terrain.

C’est tout le défi qui attend Mauricio Pochettino avant le déplacement sur la pelouse de Santiago Bernabeu, dans quinze jours, pour le 8e de finale retour de la Ligue des champions face au Real Madrid pour s’éviter une désillusion comme en terre nantaise.