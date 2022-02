Vidéo : L’un des fils de Zinedine Zidane marque encore en équipe de France

Dans la famille Zidane, le jeune Elyaz (16 ans) commence à se faire un prénom. Déjà buteur avec l’équipe de France U17 à l'automne, le pensionnaire du Real Madrid a récidivé, ce mardi, lors d’un match amical remporté contre le Danemark à Clairefontaine (3-0).

Né à Marseille en décembre 2005, le plus jeune des quatre fils de l’ancien meneur de jeu (Enzo, Lucas et Théo sont ses trois autres fils) s’est distingué juste avant l’heure de jeu. Sur un corner tiré par le Montpelliérain Axel Gueguin, le jeune homme, avec le n°8 dans le dos, s’est élevé au deuxième poteau pour propulser de la tête le ballon au fond des filets et doubler la mise pour les jeunes tricolores (1h28 sur la vidéo).

Il s’agit du deuxième but en équipe de France pour Elyaz Zidane, qui évolue au poste de latéral gauche. Il avait été buteur lors de sa première sélection, en octobre dernier, contre la Moldavie (3-0). Les deux autres buts tricolores ont été inscrits par le Rennais Désiré Doué, également de la tête (17e), et le Stéphanois Ayman Aiki, sur un service de Doué (58e).

Elyaz Zidane et l’équipe de France U17 ont à nouveau rendez-vous, ce vendredi, avec cette même équipe du Danemark. A la fin du mois de mars, les joueurs de José Alcocer se rendront au Luxembourg pour participer au tour Elite contre l’Angleterre (23 mars), le Luxembourg (26 mars) et la Russie (29 mars) avec comme objectif de décrocher leur qualification pour la phase finale de l’Euro organisée en Israël (16 mai-1er juin).