Vidéo : Zverev frappe violemment la chaise de l’arbitre avant d’être exclu du tournoi d’Acapulco

Alexander Zverev s’est encore fait remarquer au tournoi d’Acapulco (Mexique). Au lendemain de son record du match terminé le plus tard (4h54 du matin), le joueur allemand a pété les plombs à la fin d'une rencontre en double en frappant violemment et à plusieurs reprises la chaise de l’arbitre avant d'être logiquement exclu par les organisateurs.

Associé au Brésilien Marcelo Melo, le n°3 mondial (en simple) n’a pas supporté la défaite au super tie-break contre le Britannique Lloyd Glasspool et le Finlandais Harri Heliövaara (6-2, 4-6, 10-6). Et encore moins certaines décisions de l’arbitre. A plusieurs reprises pendant le match, il a fait part de son mécontentement face aux décisions prises par l’homme de chaise.

Et à la fin de la partie, après avoir salué ses adversaires, il s’est dirigé vers l’arbitre et a fracassé sa raquette en frappant sur sa chaise à trois reprises tout en étant tout proche de toucher l’officiel. Il s’est ensuite assis avant de se relever pour insulter l'arbitre et donner un dernier coup.

Oh le pétage de plombs ! Zverev craque à Acapulco après sa défaite en double et s'en prend violemment à l'arbitre... #HomeOfTennis pic.twitter.com/zzmsSCDeI0 — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 23, 2022

Cette attitude risque de lui coûter très cher. Dans un premier temps, Alexander Zverev a été exclu du tournoi mexicain, où il devait affronter, ce mercredi, son compatriote Peter Gojowczyk au 2e tour. «En raison de son comportement antisportif à la fin de son match de double mardi soir, Alexander Zverev a été exclu du tournoi d’Acapulco», a annoncé l’ATP.

Mais il devrait écoper de lourdes sanctions et d'une forte amende pour ce comportement. «En outre, si le premier vice-président, chargé des règles et compétitions, détermine qu’il s’agissait d’une infraction particulièrement néfaste au bon déroulement du tournoi ou portant préjudice à l’intégrité du sport, il peut envisager des sanctions supplémentaires (amendes ou suspensions)», indique l’instance dans son code disciplinaire.