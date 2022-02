«C’est le prix que je suis prêt à payer» : Novak Djokovic préfère manquer Roland-Garros et Wimbledon que se faire vacciner

Il a brisé le silence. Muet depuis son expulsion d’Australie, où il n’a pu défendre son titre à Melbourne, Novak Djokovic est sorti de sa réserve dans une interview pour la BBC, ce mardi, et a affirmé qu’il était prêt à manquer Roland-Garros et Wimbledon s’il était contraint d’être vacciné pour participer aux deux tournois du Grand Chelem.

La saison du n°1 mondial est toujours au point mort. Le Serbe, qui a vu son visa être annulé il y a un mois par les autorités australiennes, n’a pu prendre part au premier Majeur de la saison. Et la suite s’annonce pour le moins incertaine, alors qu’il n’est pas vacciné contre le Covid-19. «Je n’ai jamais été contre la vaccination», a-t-il indiqué, en précisant qu’il avait déjà été vacciné dans sa jeunesse. «Mais j’ai toujours soutenu la liberté de choisir ce que l’on met dans son propre corps. Ce principe est plus important pour moi que n’importe quel titre.» Avec ces propos, Novak Djokovic a clarifié sa position et son statut vaccinal.

Mais s’il a été «triste et déçu de la façon dont ça s'est terminé en Australie», il a assuré qu’il préférait renoncer à Roland-Garros (22 mai-5 juin) et à Wimbledon (27 juin-10 juillet) plutôt que de se faire vacciner. «Oui, c’est le prix que je suis prêt à payer», a affirmé l’homme aux 20 titres du Grand Chelem, qui s’est dit également prêt à renoncer à l’opportunité de devenir, du point de vue des statistiques, le plus grand joueur de l’histoire.

Novak Djokovic espère toutefois que les exigences en matière de vaccination vont changer et qu’il pourra «jouer encore pendant de nombreuses années». Et malgré tout, il ne ferme pas la porte à une possible une vaccination pour lui, dans le futur, «parce que nous cherchons tous, collectivement, la meilleure solution possible pour mettre fin au Covid».