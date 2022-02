Coupe Davis : Gaël Monfils forfait avec la France à cause d'un problème de santé lié à son vaccin ?

Il ne pourra pas défendre les couleurs de la France. Quart de finaliste à l’Open d’Australie, le mois dernier, Gaël Monfils a annoncé, ce mardi, son forfait pour le match de Coupe Davis, programmé en fin de semaine prochaine (4-5 mars) à Pau, face à l’Equateur. Le Français aurait rencontré des problèmes de santé depuis sa troisième dose et doit désormais se reposer.

Depuis son parcours à Melbourne, où il avait été sorti aux portes du dernier carré par l’Italien Mattéo Berrettini, le n°1 tricolore n’est apparu qu’à une seule reprise sur les courts. C’était au début du mois au tournoi de Montpellier, où il a été balayé dès son entrée en lice par le Suédois Mikael Ymer en moins d’une heure (6-1, 6-2).

Il s’est ensuite retiré des tournois de Rotterdam (Pays-Bas), Doha (Qatar) et Dubaï (Emirats arabes unis). Et ces forfaits seraient liés au vaccin contre le Covid-19. «Bonjour à tous, je tenais à vous donner quelques nouvelles suite à mes récents retraits en tournois. J’ai subi un petit pépin de santé (probablement suite à ma troisième dose de vaccin)», a posté sur son compte Twitter Gaël Monfils, qui a décidé de suivre les conseils de son médecin et de prendre du temps pour se reposer.

Il a donc choisi de renoncer à participer à la rencontre de Coupe Davis. «Je ne pourrai donc malheureusement pas jouer la Coupe Davis la semaine prochaine», a-t-il ajouté. Il espère pouvoir fait son retour à la compétition à l’occasion de la tournée américaine et des Masters 1000 d’Indian Wells (10 mars) et de Miami (23 mars).