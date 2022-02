Ecosse-France, Tournoi des 6 Nations : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le XV de France se déplace en Ecosse lors de la troisième journée du Tournoi des 6 nations. Voici le programme TV complet.

En route vers un premier Grand Chelem depuis 2010, les Bleus vont effectuer leur premier déplacement dans le 6 Nations 2022 avec un rendez-vous en terre écossaise. Après deux victoires contre l’Italie et l’Irlande, les hommes de Fabien Galthié peuvent frapper un grand coup.

Mais les Tricolores restent sur deux défaites consécutives dans le Tournoi face aux Ecossais. Entre temps, le XV de France l’avait toutefois emporté lors de la Coupe d’automne des nations en novembre 2020.

«C'est vrai que ça fait longtemps qu'on est en difficulté contre eux, même chez nous... On n'a pas pris les matchs par le bon bout, on a parfois été très indisciplinés, ils nous ont mis à mal. C'est une équipe très forte dans beaucoup de secteurs, on se prépare à ça, on essaie de s'améliorer, a expliqué Gaël Fickou en conférence de presse. On se prépare à affronter une équipe redoutable. C'est toujours très dur face à eux, surtout avec leur public qui est à fond derrière son équipe, l'engouement autour du stade. Et puis il y a la météo. Ce sont des éléments à prendre en compte.»

Programme TV

Ecosse-France

Tournoi des 6 nations

Samedi 26 février

15h15 sur France 2