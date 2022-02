Guerre en Ukraine : le message poignant de la boxeuse Estelle Mossely

La boxeuse française Estelle Mossely, dont la mère est d’origine ukrainienne, a réagi sur la situation en Ukraine, après l’invasion de la Russie jeudi.

«Les plus grandes guerres ont été déclenchées par la folie d’une personne, a d’abord écrit la championne olympique 2016 et actuelle détentrice de la ceinture IBO des poids légers. L’obsession maladive de Poutine sur un territoire qui a échappé à la Russie après l’URSS et le passage à l’acte cette nuit sur le territoire ukrainien n’est que le reflet d’une soif de domination et de contrôle des ressources d’un pays (…).»

La native de Créteil, née d’un père d’origine congolaise et d’une mère d’origine ukrainienne, a indiqué que sa famille habitait «dans une petite ville d’Ukraine loin des frontières et pas si près de la capitale.»

Un peu plus tôt dans la journée, Estelle Mossely avait déjà posté un message sur Twitter : «J’ai mal à mon Ukraine ! La guerre est déclarée et elle est partout. Je prie pour ma famille.»

J’ai mal à mon Ukraine ! La guerre est déclarée et elle est partout. Je prie pour ma famille — Estelle Mossely (@EstelleMossely) February 24, 2022

La Française défendra sa ceinture IBF des légers contre l'Argentine Yanina del Carmen Lescano, le 18 mars au Duty Free Tennis Stadium de Dubaï, lors d'une réunion organisée par son nouveau promoteur, Probellum.