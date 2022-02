Guerre en Ukraine : un double champion olympique ukrainien de boxe s’engage dans l’armée

Il est rentré en Ukraine pour défendre son pays. Double champion olympique (2008 et 2012), le boxeur Vasiliy Lomachenko a décidé de prendre les armes et s’engager dans l’armée pour lutter contre la guerre menée par la Russie.

Vasiliy Lomachenko était en Grèce au moment de l’invasion de l’Ukraine. Et il n’a pas réfléchi très longtemps avant de rentrer chez lui. S’il n’a pu prendre un avion à destination de l’Ukraine, en raison de l’immobilisation de trafic aérien, il s’est envolé pour Bucarest. Il a ensuite traversé la Roumanie pour rejoindre sa famille, qui vit à l’extérieur d’Odessa.

Il a ensuite intégré un bataillon de défense territoriale sur place, comme en témoigne une photo postée sur son compte Instagram sur laquelle il apparaît en tenue militaire avec une arme en bandoulière. Un choix pour le moins courageux, d’autant qu’il est censé combattre le 5 juillet prochain face à l’Australien George Kambosos pour récupérer sa ceinture des poids légers.

Mais le double champion olympique poids plumes à Pékin en 2008 et poids légers quatre ans plus tard à Londres n’est pas le premier sportif ukrainien à rejoindre les rangs de l’armée. Les anciens boxeurs Vitali Klitschko, maire de Kiev, et son frère Wladimir ont été parmi les premiers à s’engager en intégrant l’armée de réserve au début de mois de février. De son côté, Yaroslav Amosov, champion du Bellator (MMA), a annoncé qu’il «défendra» l’Ukraine. Tout comme l’ancien joueur de tennis Sergiy Stakhovsky, retraité depuis le début de l’année, qui a déclaré son intention de prendre les armes.