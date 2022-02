PSG : La prolongation de Kylian Mbappé se précise

Et si Kylian Mbappé restait finalement au PSG ? En fin de contrat en juin prochain, l’attaquant français, dont l’arrivée au Real Madrid semblait actée, pourrait finalement se laisser tenter par une prolongation avec le club de la capitale et rester encore au moins une saison, selon Sport.

Les récentes déclarations du champion du monde 2018 ont semblé le trouble sur son avenir. Samedi soir, après son nouveau doublé réalisé contre Saint-Etienne, le n°7 parisien s’est présenté devant les journalistes pour commenter sa performance qui lui a permis de rejoindre Zlatan Ibrahimovic au deuxième rang des meilleurs buteurs de l’histoire du club parisien avec 156 buts. Et en homme de défi qu’il est, il s’est dit prêt à tenter de dépasser Edinson Cavani et ses 200 réalisations pour laisser une trace de son passage dans le club parisien. «Bien sûr qu'être le meilleur buteur de l’histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus. On va voir ce qui va se passer», a-t-il lâché.

Des propos qui entretiennent le doute sur son futur. Ils confirment également qu’il n’a pas encore tranché, mais qu’il ne ferme pas la porte à une prolongation, alors que les négociations ont repris avec les dirigeants parisiens. Et s’il avait voulu rejoindre le Real Madrid l’été dernier, il ne serait plus aussi déterminé qu’il y a quelques mois. Il aurait des doutes sur le moment de son arrivée dans le club espagnol. Au point qu’il envisagerait de poursuivre encore au moins une saison à Paris avant de réaliser son rêve et rejoindre les Merengue.

Il pourrait ainsi signer une prolongation de contrat jusqu’en 2024, pour permettre au PSG de récupérer une indemnité de transfert s’il venait à partir à l’été 2023. Son entente avec Leo Messi, la Coupe du monde au Qatar ou encore le projet sportif du Real Madrid, moins compétitif que celui du PSG à court terme, seraient les principales raisons qui pourraient pousser Kylian Mbappé à prolonger. Et à 23 ans, il sait qu’il a encore du temps devant lui pour s’engager avec le Real.

Reste à savoir comment cette éventuelle prolongation sera perçue par les dirigeants madrilènes, qui risquent de s’acquitter d’une indemnité de transferts importante pour le recruter, alors qu’ils peuvent s’attacher gratuitement ses services dans à peine quatre mois.