PSG : le contrat mirobolant offert à Kylian Mbappé

Le PSG est prêt à tout pour conserver Kylian Mbappé. Alors que le contrat de l’attaquant français s’achève en juin prochain, le club de la capitale lui aurait proposé un contrat hors norme pour le convaincre de prolonger, selon Le Parisien.

Les chiffres donnent le vertige. Mais Paris veut se donner tous les moyens de converser son numéro 7. Le vice-champion de France aurait ainsi soumis au prodige de Bondy une prolongation de deux ans, comme il le souhaiterait, avec salaire annuel de 50 millions d’euros net, qui ferait de lui le joueur le mieux payé au monde. Mais ce n’est pas tout. Cette offre serait assortie d’une prime de fidélité de 100 millions d’euros net. Cela suffira-t-il à faire pencher la balance et à inciter le joueur à poursuivre l’aventure dans la capitale française plutôt que de rejoindre le Real Madrid ?

Le PSG veut en tout cas y croire. Car même si le champion du monde 2018, qui avait demandé à quitter le club l’été dernier pour rejoindre Madrid, n’a toujours pas pris de décision concernant son avenir, il avait ouvert la porte, samedi dernier, après son doublé inscrit contre Saint-Etienne, qui lui a permis de rejoindre Zlatan Ibrahimovic à la 2e place des meilleurs buteurs de l’histoire du club parisien avec 156 buts.

Il s’était dit prêt à tenter de dépasser Edinson Cavani et ses 200 réalisations pour laisser une trace de son passage dans le club parisien. «Bien sûr qu’être le meilleur buteur de l’histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus. On va voir ce qui va se passer», avait-il lâché. Des propos qui ont refait naître un vent d’optimisme du côté des dirigeants parisiens. Reste à savoir si la dernière offre finira par convaincre Kylian Mbappé. Même si l’ancien monégasque a toujours déclaré qu’il n’en faisait pas qu’une question d’argent…