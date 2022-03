Guerre en Ukraine : Un gymnaste russe s’affiche avec le symbole de l’armée sur un podium à côté d’un Ukrainien (photos)

Une image polémique. Sur le podium d’une manche de Coupe du monde, disputée ce week-end, à Doha (Qatar), le gymnaste russe Ivan Kuliak s’est affiché fièrement avec la lettre Z sur sa tenue, en soutien à l’armée de son pays, à côté du vainqueur ukrainien Kovtun Illia.

En pleine guerre en Ukraine, les athlètes russes étaient autorisés à participer à la compétition sous bannière. Et au moment de monter sur le podium, Ivan Kuliak, qui a terminé à la 3e place, a arboré la lettre Z à la place du logo de sa Fédération. Une attitude pour le moins provocatrice d’autant que Kovtun Illia se trouvait à ses côtés après avoir remporté l’épreuve des barres parallèles devant la Kazakh Karimi Milad.

‼️Russian Ivan Kuliak wore the letter Z on his chest during the Artistic Gymnastics World Cup in Doha. ‼️





The Z is reportedly a symbol of support for Russia's invasion of Ukraine. Kuliak won bronze in parallel bars. Ukraine's Kovtun Illia won gold.

— Conflict Updates (@UpdateConflict) March 5, 2022