Moto GP : Fabio Quartararo seulement neuvième au Qatar, Enea Bastianini vainqueur

Doublé juste avant l'arrivée par Johann Zarco, Fabio Quartararo, champion du monde en titre, a terminé neuvième du premier Grand Prix MotoGP de la saison, dimanche au Qatar. Sur le circuit de Lusail, c'est Enea Bastianini qui s'est imposé.

Le jeune italien, qui décroché sa toute première victoire en carrière, a fini devant le Sud-Africain Brad Binder et l'Espagnol Pol Espargaro. Agé de 24 ans, Bastianini avait été sacré en Moto2 en 2020, avant de monter à deux reprises sur le podium en MotoGP en 2021, à la troisième place. Un podium inattendu.

Alors que Francesco Bagnaia a chuté lors d'un accrochage avec Jorge Martin, le premier des favoris, l'Espagnol Marc Marquez, termine cinquième. Vient ensuite devant le Français Fabio Quartararo 9e.

Le champion du monde en titre, parti à la 11e position, a d’abord réalisé un très bon départ pour remonter à la septième place. Mais a ensuite subi la course, sans jamais parvenir à faire la différence. Pire, il a été doublé sur la ligne d’arrivée par son compatriote Johann Zarco.

«J'ai fait un très bon départ, mais dès le deuxième tour, on a eu de la pression sur le pneu avant qui était déjà chaud. Je ne sais pas pourquoi, a confié Quartararo. J'espère qu'ils vont réussir à analyser ça. J'espère avoir une explication dès ce soir mais pour l'instant le team ne le sait pas. Moi, j'ai fait mon maximum. En étant 8e, j'étais tout le temps à fond, il n'y avait pas de moments où je pouvais gérer. Ce n'était pas facile. [...] Des rivaux sont tombés, mais ça n'adoucit rien. Je ne regarde personne d'autre que moi. On va quand même rester positif, ne pas se décourager, et se projeter sur l'Indonésie.»

Le prochain GP de cette saison record de 21 courses jusqu'à Valence (Espagne) le 6 novembre est inédit: il se tiendra en Indonésie, sur le circuit de Mandalika, le 20 mars.

A noter qu’à l'instar de nombreuses organisations sportives depuis le début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février, le MotoGP affiche ce week-end les mots «United for peace» (Unis pour la paix) pendant ses retransmissions télévisées. Plusieurs pilotes arborent également sur leur casque un autocollant «Give peace a chance» (Donnez une chance à la paix).