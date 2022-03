PSG : Neymar aurait tout fait pour rejoindre le Real Madrid en 2019

Neymar a connu des hauts et des bas depuis sa signature au PSG en 2017. Seulement deux ans après son arrivée dans la capitale en provenance du FC Barcelone, il a tout tenté pour retourner en Espagne, du côté du Barça mais aussi du Real Madrid, selon Marca.

En 2019, le Brésilien n’avait pas caché son mal être. Au point de vouloir plier bagages et de quitter Paris avec l’envie de revenir en Catalogne, où il a évolué pendant quatre saisons avant de s'engager avec le club parisien. Mais Barcelone n’était pas la seule option envisagée par le natif de Santos.

Déterminé à partir coûte que coûte, il aurait même envisagé de rejoindre le Real Madrid. La formation madrilène était même sa priorité devant un retour à Barcelone, d’après les informations du journal espagnol. Neymar serait allé jusqu’à contacter plusieurs joueurs du vestiaire du Real, notamment ses compatriotes Casemiro et Marcelo, mais aussi Ramos ainsi que Luka Modric, et même certains dirigeants. Mais ses tentatives sont restées vaines. Le PSG n’a pas laissé partir son joueur et Neymar est resté à Paris, où il est désormais sous contrat jusqu’en juin 2025.

Ce n’est pas la première fois que le Brésilien aurait pu porter les couleurs madrilènes. A l’âge de 13 ans, il était convoité par l’équipe espagnole, mais il était encore trop jeune pour signer avec le Real Madrid. En 2013, la formation madrilène était également sur les rangs pour s’attacher ses services. Mais elle n’a pas accepté les dernières demandes de son entourage et il a finalement rejoint Barcelone.

Après tous ces rendez-vous manqués, c’est bien avec le maillot du PSG sur les épaules que Neymar se présentera, ce mercredi, sur la pelouse de Santiago Bernabeu pour défier à nouveau le Real Madrid en 8e de finale retour de la Ligue des champions.