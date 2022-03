Rugby : accusé d’agressions sexuelles sur son fils, le président de Narbonne dément

Accusé d’agressions sexuelles incestueuses sur son fils, le président du club de rugby de Narbonne a nié les faits et a tenu à démentir les accusations.

C’est une affaire qui fait grand bruit depuis dimanche. Selon les informations de France Bleu, Gilles Belzons, co-président du Racing Club Narbonnais, a été accusé par son ex-femme pour des faits sur son fils, lorsqu’il avait quatre ans.

L’enfant aurait été entendu plusieurs fois par la police et aurait décrit les attouchements dont il aurait été victime. Selon le rapport d'un expert psychologue nommé par la Cour d’Appel, ces propos seraient crédibles.

De son côté, Gilles Belzons dément fermement les accusations. «Je jure sur ce que j’ai de plus cher au monde que tout est faux, a-t-il confié à Rugbyrama. Cela fait deux ans que ça dure, si j’étais coupable de quoi que ce soit aujourd'hui je ne serais plus président d'un club de rugby. Aujourd’hui, je ne peux plus rester dans le silence. Je ne me suis jamais défilé de ma vie et cela ne va pas commencer maintenant. Ils n'imaginent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est tout une famille qui est touchée, qui est salie.»

France Bleu a également indiqué que le président de Narbonne (51 ans) avait été placé en garde à vue en novembre 2020 pour des connexions sur des sites pornographiques avec comme mots recherchés «jeune» et «ado». Mais Gilles Belzons aurait finalement été blanchi au cours de l'enquête préliminaire.