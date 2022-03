Guerre en Ukraine : Andy Murray va reverser l’intégralité de ses gains de l’année pour les enfants ukrainiens

Un homme au grand cœur. Très touché par la situation en Ukraine, Andy Murray a annoncé qu’il verserait l’intégralité de ses gains en tournoi jusqu’à la fin de l’année pour venir en aide aux enfants ukrainiens victimes de la guerre dans leur pays.

L’ancien n°1 mondial de tennis a répondu à l’appel aux dons lancé par l’Unicef pour soutenir l’Ukraine. «Je vais faire don de mes gains en prize money pour le reste de l’année», a écrit sur son compte Twitter le joueur écossais, en indiquant que «n’importe qui au Royaume-Uni peut soutenir la réponse humanitaire de l’Unicef».

Andy Murray a également rappelé que «plus de 7,5 millions d’enfants sont en danger à cause de l’escalade du conflit en Ukraine». Et c’est pour cette raison qu’il travaille avec l’Unicef «pour aider à fournir de l’aide médicale d’urgence et des kits de développement de la petite enfance».

«Il est essentiel que l’éducation se poursuive, l’Unicef s’efforce donc de permettre aux enfants déplacés d’accéder à l’éducation et de soutenir la réhabilitation des écoles endommagées, ainsi que le remplacement de leurs équipements et de leur mobilier», a conclu le joueur de 34 ans, actuellement 88e mondial.