Guerre en Ukraine : Novak Djokovic a proposé de l’aide financière à Sergiy Stakhovsky qui a pris les armes pour défendre son pays

Sergiy Stakhovsky fait partie des nombreux sportifs qui ont décidé de prendre les armes pour défendre leur pays contre la guerre menée par la Russie. Très affecté par la situation, Novak Djokovic a envoyé un message de soutien à l’ancien joueur de tennis ukrainien, en lui proposant notamment une aide financièrement.

Quelques mois seulement après avoir mis un terme à sa carrière et raccroché sa raquette, Sergiy Stakhovsky lutte contre l’invasion de l’armée russe en Ukraine. Pour obtenir de l’aide, l’ancien joueur, âgé de 36 ans, a contacté le Serbe, ainsi que Rafael Nadal et Roger Federer. Mais seul Djokovic a répondu à l’ancien 33e mondial. Et il n’a pas hésité à lui proposer son soutien comme en témoigne l’échange entre les deux hommes que Stakhovsky a publié sur son compte Instagram.

«Stako, comment vas-tu mec ? Es-tu sur le terrain ?», lui a demandé dans un premier temps Djokovic. «Je pense à toi, en espérant que tout se calme bientôt», lui a-t-il ensuite envoyé avant de lui proposer de lui venir en aide. «S’il te plaît, fais-moi savoir quelle serait la meilleure adresse pour envoyer de l’aide, qu'elle soit financière ou n'importe laquelle aussi.»

Un geste qui a évidemment beaucoup touché Sergiy Stakhovsky, qui a vivement remercié «Nole». Il a d’autant plus apprécié la main tendue par Novak Djokovic, que Roger Federer et Rafael Nadal n’ont pour l’heure pas répondu aux messages de l’Ukrainien. «J’en suis désolé mais ils ont préféré le silence. Je les comprends, ce n’est pas leur guerre», avait-il déclaré dans la presse italienne.

Novak Djokovic connaît parfaitement la situation que vit actuellement Sergiy Stakhovsky pour avoir connu la guerre en Serbie, bombardée par les forces de l’OTAN lors de la guerre du Kosovo en 1999.