Ligue des champions : les chiffres inquiétants du PSG à l’extérieur

Le PSG se déplace, ce mercredi, sur la pelouse du Real Madrid en 8e de finale retour de la Ligue des champions. Et s’ils se sont imposés au match aller (1-0), les coéquipiers de Marquinhos ont toutes les raisons d’être méfiants au regard de leurs performances à l’extérieur.

Cette saison, il y a un PSG à domicile et un PSG loin du Parc des Princes. En championnat comme sur la scène européenne. Dans son antre, le club de la capitale est invincible avec douze victoires et un nul contre Nice (0-0) en Ligue 1, ainsi que quatre succès en autant de rencontres face à Manchester City (2-0), le RB Leipzig (3-2), Bruges (4-1) et le Real Madrid il y a trois semaines (1-0).

En revanche, loin de ses bases, c’est une toute autre histoire. Paris n’a remporté aucun de ses trois matchs en déplacement en Ligue des champions avec des matchs nuls sur le terrain de Bruges (1-1) et de Leipzig (2-2) et un revers à l’Etihad Stadium contre City (2-1). En championnat, le bilan n’est pas beaucoup plus encourageant. La formation dirigée par Mauricio Pochettino a concédé ses trois défaites sur terrain adverse, à Rennes (1-0), à Nantes (3-1) et à Nice (1-0). Elle s’est d’ailleurs inclinée lors de ses deux derniers voyages, en terre nantaise puis niçoise.

Preuve de ses difficultés quand il s’agit d’évoluer loin du Parc, le vice-champion de France n’a battu qu’un seul membre du top 10 en déplacement, à savoir Lille (1-5). Sinon, il s’est donc incliné à Rennes, Nantes et Nice et a été accroché sur les pelouses de Marseille (0-0), de Lens (1-1) et de Lyon (1-1) avant de se rendre à Monaco et Strasbourg un peu plus tard dans la saison.

Rien de très rassurant avant de se rendre à Santiago Bernabeu, où les Parisiens, vainqueurs à l’aller (1-0), ont besoin d’une victoire ou d’un match nul pour décrocher leur qualification pour les quarts de finale. Et la mission sera loin d’être simple, puisque les partenaires de Karim Benzema ne se sont plus inclinés à domicile depuis fin septembre et une défaite face au Sheriff Tiraspol (1-2).