Real Madrid-PSG : L’échange prémonitoire entre Karim Benzema et le rappeur Niska

Il a été l’homme de la soirée. Auteur d’un triplé, mercredi soir, en 8e de finale retour de la Ligue des champions, Karim Benzema a renversé le PSG presque à lui tout seul et permis au Real Madrid de décrocher sa qualification. Et l’attaquant français avait tout prévu, comme en témoigne son échange avec le rappeur Niska.

Avant cette rencontre décisive sur la pelouse de Santiago Bernabeu, «KB9» a échangé des messages avec l'artiste. «Ils sont sur vous. Foort. Ils veulent vous faire», a envoyé dans un premier temps Niska à l’ancien Lyonnais. Mais loin d’être impressionné et sûr de sa force, Benzema lui a rétorqué : «ils vont rien faire du tout !» Et d’ajouter : «C’est mon histoire».

Karim Benzema indiquait à Niska que le PSG ne vont rien faire et qu’il se chargerait de cette histoire.. Le soir même il a tenu sa parole.. incroyable pic.twitter.com/aitTZFIM0H — Real Madrid (@RMadrid_FR) March 9, 2022

Une fois sur le terrain, le capitaine des Merengues est passé des paroles aux actes. Si Kylian Mbappé a ouvert le score en fin de première période, l’international français a fait basculer la rencontre à l’heure de jeu en profitant d'une erreur de relance de Gianluigi Donnarumma avant d’inscrire deux buts coup sur coup pour permettre à Madrid de se qualifier pour les quarts de finale. «Il m'avait prévenu», a posté Niska sur les réseaux sociaux en révélant le contenu de leur échange.

Mais au-delà de son triplé, Karim Benzema a réalisé une nouvelle prestation remarquable, qui a suscité l’admiration et de nombreux éloges. «C’est l’un des plus grands joueurs du monde, le meilleur 9 peut-être avec Lewandowski en ce moment. Je crois qu’il a montré pourquoi peut-être il devait gagner le Ballon d’Or cette année, je crois que c’est un très grand joueur, c’était un vrai capitaine, il a amené l’équipe vers la victoire avec ses buts et avec sa classe», a confié son coéquipier Thibaut Courtois au micro de RMC Sport. Et le gardien belge et les Madrilènes compteront encore sur Karim Benzema pour atteindre le dernier carré de la compétition.