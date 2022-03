Vidéo : un KO sensationnel à l’UFC Vegas 50

L’UFC Vegas 50 a connu un KO remarquable infligé par Song Yadong à Marlon Moraes dans la nuit de samedi à dimanche.

En co-main event de la soirée, le combattant chinois faisait face au Brésilien dans une rencontre très importante pour la suite de sa carrière. Et il a, une nouvelle fois, marqué les esprits !

Le combat n’a duré que 2 minutes et 6 secondes puisque Song Yadong a collé un uppercut du droit à la suite d’un enchaînement qui a mis KO Marlon Moraes.

The rise of Marlon Moraes was spectacular:





John Dodson



Aljamain Sterling



Jimmie Rivera



Raphael Assuncao





But the fall has been devastating:





Song Yadong



Merab Dvalishvilli



Rob Font



Cory Sandhagen



Henry Cejudo#UFCVegas50



pic.twitter.com/WcQgWqkuRZ

