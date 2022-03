Vidéo : Confusion en NBA avec deux équipes qui entrent sur le terrain avec la «même» tenue

Scène surréaliste sur les parquets de NBA. Alors que Oklahoma était opposé, la nuit dernière, à Memphis à la Chesapeake Arena, les deux franchises ont fait leur apparition sur le terrain en étant vêtues entièrement en blanc.

En voyant les deux équipes débarquer avec pratiquement la même tenue, les arbitres ont été contraints de retarder le début de la rencontre pour trouver une solution. Car il était impossible de distinguer les deux camps, tant pour les joueurs, les spectateurs dans la salle, que pour les téléspectateurs.

Grizzlies-Thunder game got delayed because both teams came out in white jerseys pic.twitter.com/HqH3bLPc0b

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 14, 2022