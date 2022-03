Guerre en Ukraine : Un ancien finaliste de Roland-Garros «prêt à affronter l’ennemi»

Sergiy Stakhovsky n’a pas fui l’Ukraine et a troqué sa raquette contre un fusil. Et il n’est pas le seul ancien joueur de tennis du pays à être resté à Kiev. Légende ukrainienne de la petite balle jaune et finaliste de Roland-Garros en 1999, Andrei Medvedev est lui aussi toujours présent dans la capitale, «prêt à affronter l’ennemi».

Depuis le début de la guerre menée par la Russie, de nombreux sportifs ukrainiens n’ont pas hésité à prendre les armes et rejoindre les rangs de l’armée ukrainienne. C’est le cas des boxeurs Wladimir et Vitaly Klitschko, qui est également le maire de Kiev, mais aussi de l’entraîneur du Sheriff Tiraspol Yuriy Vernydub, et donc de Sergiy Stakhovsky. Très actif sur les réseaux sociaux depuis l'entame du conflit, ce dernier a posté une photo de lui en compagnie de Medvedev sur son compte Instagram.

«La légende mondiale du tennis Andrei Medvedev reste à Kiev et est prêt à affronter l’ennemi. Je suis incroyablement heureux de voir le capitaine de l’équipe nationale de tennis d'Ukraine. Patriote de l’Ukraine», a-t-il écrit en légende du cliché. Si Stakhovsky est en tenue de combat, Medvedev est lui vêtu d’une tenue plus classique.

Ancien n°4 mondial, Andrei Medvedev a remporté 11 titres au cours de sa carrière, dont le Masters 1000 de Monte-Carlo (1994), et a atteint la finale de Roland-Garros en 1999. Après avoir éliminé l’Américain Pete Sampras au 2e tour et le Brésilien Gustavo Kuerten en quarts de finale, il s'est incliné face à Andre Agassi. Vainqueur des deux premiers sets, il a été renversé sur la terre battue parisienne par le «Kid de Las Vegas» (1-6, 2-6, 6-4, 6-3, 6-4).