Christian Eriksen : Neuf mois après son arrêt cardiaque, le Danois fait son retour en sélection

Il va porter à nouveau le maillot de l’équipe du Danemark. Neuf mois après son tragique accident cardiaque à l’Euro, Christian Eriksen a été rappelé, ce mardi, en sélection pour les deux prochaines rencontres programmées fin mars.

Sa dernière apparition sous la tunique du Danemark remonte au 12 juin dernier. Ce jour-là, le milieu de terrain s'était soudainement écroulé et était resté de longues minutes inanimé sur la pelouse, avant de quitter le terrain sur un brancard. Moins d’un an plus tard, Christian Eriksen, qui a rejoint Brentford à la fin du mercato d’hiver, a non seulement repris la compétition fin février en Premier League et il s’apprête à retrouver la sélection danoise pour les matchs amicaux contre les Pays-Bas (26 mars) et la Serbie (29 mars).

C’est une nouvelle victoire pour l’ancien joueur de Tottenham et de l'Inter Milan, qui vit depuis son arrêt cardiaque avec un défibrillateur interne. «Il est en forme. Je l’ai suivi de près. J’étais récemment à Londres pour le voir et l’évaluer. Je l’ai vu à l’entraînement et en match et physiquement il est très, très affûté», a confié le sélectionneur du Danemark Kasper Hjulmand. «Il y a toujours des choses qui peuvent s’améliorer, c’est normal, mais il joue à un haut niveau», a-t-il ajouté.

Avec ce retour, Christian Eriksen, qui compte 109 sélections (36 buts), peut espérer participer à la Coupe du monde au Qatar en fin d’année.