Equipe de France : Nkunku, Giroud, Gouiri… Quelles surprises dans la liste de Didier Deschamps ?

Didier Deschamps dévoilera jeudi sa liste pour les matchs amicaux de l’équipe de France contre la Côte d’Ivoire (25 mars) et l’Afrique du Sud (29 mars). Et des surprises sont attendues, notamment en attaque.

Pour cette première liste de l’importante année 2022, qui verra les Bleus défendre leur titre mondial à la Coupe du monde au Qatar en novembre-décembre prochain, le sélectionneur tricolore pourrait en profiter pour faire appel à de nouveaux joueurs mais aussi d’anciens. Si aux côtés des intouchables Kylian Mbappé, Karim Benzema et Antoine Griezmann les places sont chères, certains pourraient tirer leur épingle du jeu.

Amine Gouiri (OGC Nice)

C’est l’un des noms qui reviennent avec insistance lorsque les listes de Didier Deschamps approchent. L’attaquant niçois ne cesse de confirmer son talent à chaque sortie avec les Aiglons. Le buteur de 22 ans en est à 12 buts et 8 passes décisives cette saison en Ligue 1 et Coupe de France. Brillant également avec les Espoirs (6 buts en 16 matchs), Amine Gouiri possède un profil polyvalent. Capable d’évoluer sur les ailes comme à la pointe de l’attaque, il est très technique et pourrait être un élément intéressant dans le système des Bleus.

Christopher Nkunku (RB Leipzig)

Enfin son tour ? Christopher Nkunku pourrait lui aussi être appelé pour la première fois en équipe de France pour ce rassemblement de mars. A 24 ans, le milieu offensif du RB Leipzig, arrivé du PSG en 2019 pour 13 millions d’euros, a explosé en Allemagne et encore plus cette saison. Avec 26 buts et 12 passes décisives en 38 matchs (dont 7 buts en phase de poules de Ligue des champions), Nkunku ne cesse de briller. En novembre dernier, Didier Deschamps avait d’ailleurs confié qu’il faisait partie des candidats sérieux.

Olivier Giroud (AC Milan)

Et s’il revenait ? La dernière fois qu’il a porté le maillot de l’équipe de France, c’était le 28 juin 2021, soir de l’élimination des Bleus contre la Suisse à l’Euro. Depuis, l’attaquant de 35 ans n’a plus eu les honneurs de la sélection. Mais le buteur de l’AC Milan, auteur de 11 réalisations toutes compétitions confondues, renaît de ses cendres comme un phénix. Et alors que beaucoup l’ont enterré, celui qui a inscrit 46 buts sous la tunique tricolore pointe le bout de son nez. Suffisant pour revenir ?

Ousmane Dembélé (FC Barcelone)

Un autre «ancien» est également dans les petits papiers pour un retour : Ousmane Dembélé. Le joueur du FC Barcelone est de retour au sommet depuis quelques semaines et notamment l’arrivée de Xavi sur le banc du club catalan. Souvent pointé du doigt pour son manque de régularité et de sérieux, l’ancien joueur de Dortmund et Rennes redevient décisif et titulaire au Barça. Suffisant pour taper dans l’œil de Didier Deschamps qui a souvent été agacé par l’attaquant de 24 ans.

Gaëtan Laborde (Stade Rennais)

Auteur de 12 buts en Ligue 1 et 5 en Ligue Europa Conférence, Gaëtan Laborde réalise, à 27 ans, une saison pleine. L’occasion pour l’attaquant du Stade Rennais d’avoir son nom être rattaché à l’équipe de France. Sera-t-il la surprise ?

Ludovic Blas (FC Nantes)

Il part de très loin par rapport aux autres noms cités mais avec la saison qu’il réalise ainsi que celle de son club, Ludovic Blas peut être l’énorme sensation de cette liste de mars. A 24 ans, l’ex-international espoirs a inscrit 12 buts cette saison toutes compétitions confondues avec Nantes. Les Canaris réalisent d’ailleurs une saison incroyable en étant finalistes de la Coupe de France et luttant pour les places européennes (7e de Ligue 1).