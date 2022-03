Equipe de France : Jonathan Clauss et Christopher Nkunku appelés pour la première fois (Vidéo)

Didier Deschamps a dévoilé, jeudi, sa liste pour les matchs amicaux contre la Côte d’Ivoire (25 mars) et l’Afrique du Sud (29 mars). Jonathan Clauss et Christopher Nkunku ont été appelés pour la première fois.

Très en verve avec leur club respectif depuis le début de la saison, le latéral droit (RC Lens) et l’attaquant (RB Leipzig) sont récompensés et vont découvrir Clairefontaine et surtout le groupe tricolore.

«Ce sont deux joueurs performants avec leurs clubs, je considère que c'était le moment de les voir pour avoir plus de réponse par rapport aux choix définitifs que je serai amené à faire dans l'avenir», a expliqué le sélectionneur.

La liste

La liste des oueurs qui affronteront la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Su à Marseille et Lille.





Avec nouveaux sélectionnés !

A noter que cette année 2022 sera particulièrement chargée pour les Bleus avec la Ligue des nations, dont ils sont tenants du titre, et surtout la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre), où ils défendront leur couronne conquise il y a quatre ans en Russie.