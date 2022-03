France-Angleterre, Tournoi des 6 Nations : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le XV de France reçoit l’Angleterre, samedi 19 mars, lors de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations. Voici le programme TV complet.

Le titre et le Grand Chelem ? Les hommes de Fabien Galthié, brillants vainqueurs de leurs quatre premiers matchs de la compétition, peuvent faire un coup double au stade de France en remportant leur premier titre depuis 2010 et en faisant le Grand Chelem.

Pour cela, il faudra franchir la dernière marche et pas forcément la plus facile, contre les Anglais. Un «Crunch» qui aura des allures de bataille à Saint-Denis contre le XV de la Rose, qui voudra s’assurer une troisième victoire et éviter d’avoir un bilan négatif.

Programme TV

France-Angleterre

Tournoi des 6 Nations

Samedi 19 mars

21h sur France 2