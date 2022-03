Boxe : de retour sur le ring, Estelle Mossely conserve son titre

Championne en titre IBO (International Boxing Organization) des poids légers, Estelle Mossely a conservé sa ceinture en battant aux points l’Argentine Yanina del Carmen Lescano, vendredi 18 mars, au Duty Free Tennis Stadium de Dubaï.

Elle n’a pas tremblé pour sa rentrée. Un an après sa dernière apparition sur le ring, la championne olympique de Rio (2016) a su retrouver ses marques.

Malgré quelques accrochages au milieu du combat qui l’opposait à l'Argentine membre du Top 5 mondial, Estelle Mossely a su mettre à distance son adversaire souvent trop prévisible.

Rapide et précise, la boxeuse de 29 ans n’a finalement jamais été inquiétée au cours des dix rounds. La Française reste ainsi invaincue avec désormais dix victoires en dix combats professionnels.

Une première étape de validée! Ça m’a fait du bien de remonter sur le ring après plus d’1 an sans boxer. Merci à tous pour votre soutien…https://t.co/RGBKtaz6bx#AndStill #boxer #probellumevolution pic.twitter.com/X7Y2rRYcya — Estelle Mossely (@EstelleMossely) March 18, 2022

La prochaine étape ? Un combat d’unification contre l’Irlandaise Katie Taylor, reine de la catégorie. C’est l’objectif d’Estelle Mossely, qui vient de signer un contrat avec la société de promotion américaine Probellum. Toutefois, la route est encore longue.

«Je n'ai pas emmagasiné assez d'expérience. On a un parcours similaire mais elle a un peu d'avance puisqu'elle est passée directement pro après les JO de Rio et que j'ai eu deux interruptions dans ma carrière pour cause de maternité. Mais je vais réussir à rattraper mon retard», a-t-elle confié à l’Agence France-Presse.

Si le défi est prévu pour la fin 2022 - avant de se focaliser sur les Jeux de Paris en 2024 – la Française aura d’ici peu, fort à faire. A l’occasion des Championnats du monde en mai, en Turquie, Estelle Mossely effectuera son grand retour chez les amateurs.