Ski : Tessa Worley remporte son 2e petit globe du géant

Elle est géante. A Méribel, Tessa Worley a remporté, ce dimanche, son deuxième petit globe de slalom géant après sa quatrième place du géant des finales de Coupe du monde de ski alpin, qui a vu la victoire de l’Italienne Federica Brignone.

La Française s’est offert à un beau cadeau de consolation après ses Jeux Olympiques de Tokyo manqués. Remontée et revancharde depuis la fin la fin des JO, la porte-drapeau tricolore dans la capitale chinoise s’est imposée sur le géant de Lenzerheide avant de signer une 4e place à Are et donc à Méribel pour remporter une deuxième fois le classement général de la spécialité après 2017.

Elle avait pourtant manqué sa première manche, terminant à la 8e place à 1’’60 de l’Américaine Mickaela Shiffrin. Mais, devant un public tout acquis à sa cause, elle a tout donné dans la seconde pour rafler ce petit globe à la maison. La championne olympique Sara Hector, leader pour cinq points avant cette ultime étape, ne s’est classée qu’à la 14e place, alors que Shiffrin, qui pouvait prétendre à ce petit globe en cas de succès, s’est totalement effondrée et a terminé seulement 7e .

Ce petit globe de Tessa Worley, qui s’ajoute à 16 victoires et deux titres de championne du monde (2013 et 2017), a été accueilli par des larmes dans le clan français, celles de son compagnon l'ex-slalomeur Julien Lizeroux, mais aussi de sa coéquipière Clara Diez. Et la fête promet de se prolonger jusqu’à très tard à Méribel.