6 Nations : le trophée perdu dans la Seine par les Bleus ?

Avis de recherche. Les Bleus ont lancé un «appel à témoins», dimanche, sur le plateau du Canal Rugby Club, pour retrouver le trophée des 6 nations qu’ils auraient perdu dans la Seine après avoir fêter le Grand Chelem et leur sacre dans le tournoi.

Le XV de France a mis fin à douze ans d’attente. Grâce à leur victoire, samedi soir, contre l’Angleterre (25-13), les Tricolores ont remporté leur premier tournoi des 6 nations depuis 2010 et réalisé le Grand Chelem par la même occasion. Et ils ont célébré ce titre comme il se doit. Et peut-être même un peu trop…

Les festivités ont duré une bonne partie de la nuit. Elles ont commencé dans les vestiaires du Stade de France avant de se poursuivre sur une péniche sur la Seine, où les Bleus étaient entourés des membres de leurs familles ainsi que des partenaires et des invités. Mais aussi en compagnie du trophée. Et ce dernier semble avoir disparu, à en croire les protagonistes.

«Le trophée a passé une belle nuit. Je ne l’ai pas eu toute la soirée, mais je sais qu’il a fini dans la Seine à 6h du mat’. Je n’ai pas d'autres infos. Je ne sais pas où il est», a confié Damian Penaud. Entraîneur de l’attaque des Bleus, Laurent Labit a confirmé sa disparition. «C’est vrai qu’on ne l’a pas vu aujourd’hui (dimanche), c’est inquiétant», a-t-il lancé hilare.

Avis de recherche : si vous retrouvez un trophée du #6Nations en bord de Seine, veuillez contacter @FranceRugby pic.twitter.com/3hpVGsOsg2 — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) March 20, 2022

A priori, il aurait bien fini dans la Seine avec Baptiste Couilloud. «Je ne sais pas s’il n’y pas eu Baptiste Couilloud qui a fait un petit plongeon», a indiqué le Toulousain Romain Ntamack. Si quelqu’un a le moindre indice, il est prié de contacter l’encadrement du XV de France.