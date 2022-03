Sonny Colbrelli : le cycliste italien ne se souvient «de rien» après son grave malaise cardiaque

L’angoisse a laissé place au soulagement. Victime d’une grave malaise cardiaque, lundi, à l’arrivée de la 1ère étape du Tour de Catalogne, Sonny Colbrelli est désormais dans un état stable. Mais le cycliste italien, toujours en observation à l’hôpital, ne se souvient «de rien».

Deuxième au moment de franchir la ligne d’arrivée à Sant Feliu de Guixols, derrière Michael Matthews, le champion d’Europe s’est soudainement écroulé, victime «d’un épisode de perte de conscience avec convulsions et arrêt cardio-respiratoire ultérieur».

Rapidement pris en charge par les services de secours, qui ont pratiqué un massage cardiaque et utilisé un défibrillateur, il a pu être réanimé dans l’ambulance qui le menait à l’hôpital universitaire de Gérone, d’où il a donné de ses nouvelles après cette énorme frayeur.

«Je suis ici à l’hôpital, en train de me reposer, je ne me souviens de rien… Seulement que j’ai franchi la ligne d’arrivée, je me suis arrêté, j’ai pris de l’eau et je me suis effondré. Puis le vide… Et je me suis réveillé à l’hôpital. Maintenant je suis là, ils me surveillent», a-t-il confié à la Gazetta dello Sport.

Un retour dans le peloton déjà envisagé

Et s’il a frôlé le pire, il pense déjà à remonter sur son vélo. «C’était une grosse frayeur, mais je réfléchis déjà à quand je pourrai retourner dans le peloton», a-t-il ajouté. De son côté, son équipe Bahrain Victorious a donné des nouvelles rassurantes après l’ensemble des examens approfondis effectués par son coureur.

«Tous les tests cardiaques effectués la nuit dernière n’ont montré aucun signe préoccupant ou de fonctions compromises», a-t-elle assuré. Et Sonny Colbrelli devrait passer de nouveaux examens dans la journée pour connaître les causes de son malaise. «Il subira d’autres tests aujourd’hui pour découvrir la cause de l’incident», a indiqué sa formation.

Le cycliste italien faisait son retour sur le Tour de Catalogne. Victime d’une bronchite, il avait abandonné au matin de la 2e étape de Paris-Nice (7 mars) avant de renoncer à prendre le départ, samedi dernier, de Milan-Sanremo, remporté par son coéquipier slovène Matej Mohoric.