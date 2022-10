Tour de France 2023 : ce que l’on sait des trois premières étapes de la 110e édition

Le parcours du Tour de France 2023 (1er-23 juillet) sera dévoilé, ce jeudi, au Palais des congrès (Paris). Et avant de connaître l'intégralité du tracé de cette 110e édition, le contour des trois premières étapes, qui se tiendront au Pays Basque, est déjà connu.

Après l'Allemagne en 2017, la Belgique en 2019 ou encore la Danemark en juin dernier, la Grande Boucle 2023 s’élancera une nouvelle fois en-dehors de l’Hexagone. Pour la deuxième fois de son histoire, après Saint-Sébastien en 1992, le Grand Départ du Tour de France sera donné depuis l’Espagne. Et plus précisément au Pays Basque, où Bilbao accueillera la 1ère étape de cette 110e édition. Deux autres étapes y seront organisées.

«Depuis 1992 et l’envol du Tour à Saint-Sébastien cet été-là, les autorités et élus du Pays Basque n’ont cessé de réitérer leur volonté d’accueillir à nouveau la Grande Boucle. Un aussi fort désir, couplé à d’aussi beaux atouts, ne pouvait rester vain et cette cour assidue méritait bien, après une si longue attente, les trois journées d’un nouveau Grand Départ», a confié son directeur Christian Prudhomme.

Le peloton s’élancera le 1er juillet pour une boucle de 185 kilomètres autour de Bilbao. Les coureurs emprunteront les routes de la province de Biscaye et borderont la mer Cantabrique. Cette étape inaugurale promet d'être exigeante avec un profil accidenté et un enchaînement de difficultés jusqu'à la côte de Pike (2 km à 9% de moyenne avec des passages à 15%) juste avant l'arrivée au sommet d’une pente qui affiche des pourcentages autour de 5 %. De quoi faire le bonheur des puncheurs.

Etape 1 @bilbao_udala - @bilbao_udala 185 km





This Biscay loop will contrast the savage hills with the shores of the Cantabrian sea





Cette boucle entièrement tracée en Biscaye sillonnera



— Tour de France (@LeTour) January 26, 2022

Le lendemain (2 juillet), l’étape partira depuis la capitale du Pays Basque Vitoria-Gasteiz, à 600m d’altitude, avec une arrivée à Saint-Sébastien. Elle sera longue de 210 kilomètres avec une montée finale au Jaizkibel (8,1 km à 5,1%), en sens inverse, mais en étant tout aussi redoutable que lors de la Clasica San Sebastian. Et ce parcours accidenté devrait être propice aux attaques.

Etape 2 @vitoriagasteiz - Donastia San Sebastián (@Ayto_SS) 210 km





The Basque capital and the province of Araba will be offering up a start from 600m above sea level





La capitale du Pays Basque et d'Alava offrira un départ à 600m d'altitude



— Tour de France (@LeTour) January 26, 2022

En ce qui concerne la 3e étape (3 juillet), elle n’a pas été dévoilée dans son intégralité. Le départ sera donné d’Amorebieta-Etxano avec au programme 80 kilomètres le long de la côte basque. Si la ville d’arrivée n’a pas été annoncée, le peloton fera son entrée en France. Avec une première chance pour les sprinteurs de se mettre en évidence ?