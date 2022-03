Ashleigh Barty : Hingis, Borg, Henin… Les retraites anticipées dans le tennis

Ashleigh Barty, qui a annoncé sa retraite ce mercredi 23 mars à 25 ans, n'est pas la première star du tennis à tirer sa révérence prématurément. Voici plusieurs exemples.

Björn Borg

A la fin des années 1970 et au début des années 1980, Björn Borg, vainqueur de 6 Roland-Garros et 5 Wimbledon, dominait le tennis mondial. Sauf que le Suédois a annoncé sa retraite à 26 ans en 1983 pour un épuisement mental. Il a tenté un retour, avec une vieille raquette en bois, en 1991 mais sans lendemain.

Martina Hingis

Martina Hingis est rapidement devenue une star de la petite balle jaune. A tel point qu’après avoir remporté cinq titres du Grand Chelem en simple et huit en double entre 1997 et 2000, la Suissesse n’avait que 22 ans lorsqu'elle a pris sa retraite en février 2003. L’enchaînement des blessures à la cheville mais aussi la pression l’ont rattrapée. Elle a tenté un retour une première fois en 2006 pour deux saisons, puis en 2013 pour briller cette fois en double féminin et double mixte, avant sa retraite définitive en 2017.

Jennifer Capriati

Championne olympique en 1992 à 16 ans, Jennifer Capriati a rapidement été mise sur le devant de la scène. Mais la pression l'a empêchée d’avoir de bons résultats et elle est très vite tombée très bas. A 18 ans, alors qu’elle avait repris ses études, l’Américaine s'est fait arrêter pour vol à l'étalage et possession de marijuana. Elle est revenue à la compétition en 1996 et a remporté l'Open d'Australie et Roland-Garros en 2001, occupant brièvement la première place mondiale. Elle a raccroché définitivement fin 2004.

Justine Henin

Comme Ashleigh Barty, Justine Henin avait 25 ans et était en tête du classement mondial lorsqu'elle a tiré sa révérence en 2008, avec sept titres de Grand Chelem à son actif. Lors d'un bref retour sur le circuit, Henin a atteint la finale de l'Open d'Australie en 2010, s'inclinant face à Serena Williams. Elle a pris sa retraite définitivement en 2011.

Kim Clijsters

Une autre Belge a arrêté rapidement : Kim Clijsters. Elle a quitté les courts à 23 ans en mai 2007, après avoir remporté 34 titres WTA en simple, dont l'US Open en 2005. Les blessures et les efforts constants pour rester au sommet avaient fini par avoir raison d'elle. Elle a fait un retour entre 2009 et 2011, durant lequel elle a remporté deux éditions de l'US Open et un Open d'Australie. En 2020, elle est revenue à la compétition après sept ans d'absence et a participé notamment à l'US Open, avant de raccrocher en décembre dernier.