Roland-Garros 2026 : la nouvelle performance hors norme du Français Moïse Kouame qualifié pour le 3e tour

La pépite française Moïse Kouame s'est imposée en cinq sets, ce jeudi, contre le Paraguayen Adolfo Daniel Vallejo après cinq heures de jeu lors d'un match de deuxième tour légendaire à Roland-Garros.

Une nouvelle sensation. Le Français Moïse Kouame, pour son premier Roland-Garros à seulement 17 ans, a remporté une bataille homérique de près de cinq heures contre le Paraguayen Adolfo Daniel Vallejo, 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6 (10/8), pour se qualifier pour le 3e tour.

Sous la canicule, dans un court Suzanne-Lenglen dépourvu d'ombre, le natif de Sarcelles, a été cherché dans ses dernières forces pour renverser une situation mal embarquée, à 5-2 pour son adversaire dans l'ultime manche. Soutenu par un public en folie qui a célébré chacun de ses points comme des buts, il a alors signé un come-back qui restera comme l'un des meilleurs moments de l'édition 2026 de Roland-Garros.

«J'ai juste un mot à dire: merci ! Elle vous revient cette victoire, a déclaré Kouame au public après la rencontre. Sans vous, je n'aurais jamais gagné ce match, jamais. L'année dernière j'ai assisté à une finale où Carlos Alcaraz a sauvé trois balles de match. Il a dit qu'il n'avait jamais cessé d'y croire. Je n'ai jamais cessé d'y croire.»

Désormais pour lui, place au 3e tour face au Chilien Alejandro Tabilo (36e) qui a bénéficié de repos supplémentaire grâce au forfait du Monégasque Valentin Vacherot qu'il devait affronter.