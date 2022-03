Guerre en Ukraine : Roman Abramovich bientôt propriétaire d’un club en Turquie ?

Roman Abramovich pourrait très vite retrouver un club. Alors que l’oligarque russe a été contraint de mettre en vente Chelsea, en raison de sa proximité avec Vladimir Poutine, il envisagerait de racheter le club turc de Göztepe, selon le journal Fanatik.

La page anglaise bientôt tournée, il pourrait en ouvrir une nouvelle en Turquie. L’homme d’affaires russe, qui ne souhaite pas quitter le monde du football après avoir été propriétaire des Blues de Chelsea pendant près de 20 ans, aurait entamé des discussions avec la formation turque, qui occupe la 18e place du championnat de Turquie.

Mehmet Sepil était le président et actionnaire majoritaire de Göztepe, mais il a récemment annoncé sa démission tout en conservant ses fonctions dans l’attente de trouver un repreneur, qui pourrait donc être Roman Abramovich. Si les négociations auraient déjà commencé avec son entourage, il devrait rencontrer Mehmet Sepil dans les prochains jours pour discuter et évoquer les contours d’une éventuelle reprise du club truc.

FANATİK ÖZEL - Göztepe'de başkanlık görevinden istifa eden Mehmet Sepil ile Roman Abramovich'in temsilcileri arasında satış için resmi görüşmeler başladı.





İşte detaylarhttps://t.co/wuKVIXFQmy pic.twitter.com/vU2cFesSat — Fanatik (@fanatikcomtr) March 23, 2022

Roman Abramovich fait partie des oligarques russes sanctionnés par l’Union européenne et le gouvernement britannique en raison de ses relations étroites avec le président russe Vladimir Poutine, qui a déclenché la guerre en Ukraine. Les diverses sanctions ont poussé l’homme d’affaires à mettre en vente Chelsea pour plus de 3,6 milliards d’euros. Et une short-list des potentiels repreneurs devrait être diffusée d’ici à la fin de semaine, selon la presse anglaise.