Guerre en Ukraine : le Russe Roman Abramovich met Chelsea en vente

Propriétaire du club anglais depuis 2003, l’oligarque russe Roman Abramovich a officialisé la mise en vente de Chelsea, club de Premier League. L'homme d'affaires s'était mis en retrait depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

«Dans la situation actuelle, j'ai donc pris la décision de vendre le club, car je pense que c'est dans le meilleur intérêt du club, des fans, des employés, ainsi que des sponsors et partenaires du club», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Statement from Roman Abramovich. — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 2, 2022

Roman Abramovich était dans le collimateur du gouvernement britannique pour ses liens avec Vladimir Poutine. Et même s’il serait mobilisé dans les négociations entre les deux pays, il n’en restait pas moins sous pression.

Après avoir confié la «gestion» du club aux «administrateurs de la fondation caritative», dont certains ont menacé de démissionner, l’homme d’affaires, qui tenterait de se délester des différents biens qu’il possède en Angleterre, a finalement pris la décision de céder le club.

«J'ai chargé mon équipe de créer une fondation caritative où tous les bénéfices nets de la vente seront reversés. La fondation sera au profit de toutes les victimes de la guerre en Ukraine», détaille le communiqué.

«aucun remboursement de prêt»

L'homme d'affaires aurait mandaté une banque d’affaires américaine pour s’occuper de la vente.

Plusieurs repreneurs auraient déjà manifesté leur intérêt. Des offres de rachat seraient même déjà prêtes et pourrait lui être rapidement formulées. Peut-être même avant la fin de la semaine. Mais les choses risquent de ne pas être simples. Roman Abramovich (55 ans) réclamerait pas moins de 3,6 milliards d’euros pour laisser le club. Une somme jugée beaucoup trop élevée par les éventuels repreneurs.

Roman Abramovich a précisé qu'il ne demanderait «aucun remboursement de prêt», alors que Chelsea lui devrait près de 2,5 milliards d’euros.

Avec Roman Abramovich à sa tête, Chelsea a remporté cinq championnats et autant de Coupes d’Angleterre, trois coupes de la Ligue, deux Community Shield et deux Coupe du Monde des clubs, ainsi que deux Ligue Europa et deux Ligue des champions, dont la dernière à Porto en mai dernier.