Gand-Wevelgem : Victoire historique pour l’Erythréen Biniam Girmay, premier Africain à remporter une Classique

Une victoire pour l’Histoire. Vainqueur, ce dimanche, de Gand-Wevelgem, l’Erythréen Biniam Girmay est devenu le premier coureur d’un pays d’Afrique subsaharienne à remporter une classique cycliste.

Biniam Girmay, âgé de 21 ans, était présent dans un groupe de quatre coureurs (Laporte, Van Gestel, Stuyven) qui s’est détaché à 25 kilomètres de l’arrivée. Et le médaillé d’argent dans la catégorie espoirs aux Mondiaux l’an passé a surpris tout le monde pour s’imposer au sprint devant le Français Christophe Laporte.

«C’est juste incroyable, je ne pouvais pas espérer tant !» , s’est-il réjoui. «J’ai un peu souffert sur les pavés, ce n’était vraiment pas confortable. Après je me suis senti de mieux en mieux et j’ai repris des places. Dans le sprint, j’avais affaire à des coureurs forts mais j’ai eu confiance», a ajouté Girmay qui a signé la plus importante victoire d'un coureur d’Afrique subsaharienne dans le cyclisme.

Et ce succès est venu confirmer les belles promesses entrevues ces dernières semaines. Passé professionnel en 2020, il a rejoint le niveau WorldTour au printemps dernier et s'est affirmé en fin de saison en gagnant la Classic Grand Besançon avant de récidiver fin janvier à Majorque.

Cette victoire de prestige, qui en appelle d'autres, pourrait le faire basculer dans une nouvelle dimension. «Cela va changer beaucoup de choses pour mon futur et celui des coureurs africains», a déclaré Biniam Girmay attendu au départ du Tour d’Italie dans un peu plus d’un mois (6-29 mai).