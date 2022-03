Vidéo : L’Italie a laissé son vestiaire dans un état déplorable après son élimination

L’Italie ne disputera pas la Coupe du monde au Qatar. Et dans la foulée de leur défaite et leur élimination, jeudi soir, contre la Macédoine du Nord (0-1), les joueurs de la Squadra Azzurra ont laissé leur vestiaire à Palerme dans un état déplorable.

La déception était énorme en Sicile, comme dans toute l’Italie. Mais elle ne peut justifier un tel «chaos» comme l’a qualifié la Gazetta dello Sport. Les champions d’Europe en titre ont en effet laissé leur vestiaire dans un piteux état, en témoigne la vidéo de deux minutes qui aurait été tournée par un agent d’entretien.

Les coéquipiers de Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma ont quitté les lieux en laissant derrière eux de multiples détritus, de la nourriture, des couverts jetables ou encore des bouteilles pour la plupart vides. Même les toilettes et les douches n’ont pas été épargnées. Elles ont été laissées dans le même état avec même des mégots de cigarette.

Italia, gli spogliatoi della vergogna



Italia, gli spogliatoi della vergogna

Ecco come si presentava lo spogliatoio degli azzurri il giorno dopo la partita con la Macedonia del Nord: figura pessima fatta dai giocatori Un'autentica vergogna, un'assoluta mancanza di rispetto #italia #mancini #Cannavaro #Palermo

Ces images ont scandalisé les internautes ainsi que la presse italienne, qui n’a manqué de faire l’écho de cette affaire et de charger les Italiens. «La pièce confiée aux joueurs semble avoir été traversée par un ouragan. Le but de Trajkovski et la défaite ne constituent pas un alibi. Nous nous serions passés de cette mauvaise image, la défaite suffisait», a déploré le Corriere della Serra.

Il Giornale a été tout aussi dépité par ce triste spectacle. «Ce qu’il s’est passé est un manque absolu de respect pour le travail des autres. La fédération devra s’en expliquer.» Des explications très attendues comme les raisons du fiasco de la formation de Roberto Mancini.