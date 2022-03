Vidéo : le magnifique but de Christian Eriksen pour son grand retour en sélection

Christian Eriksen ne pouvait pas rêver plus beau retour en équipe du Danemark. Un peu plus de neuf mois après son arrêt cardiaque à l’Euro, le milieu de terrain a rejoué, samedi, avec sa sélection nationale et inscrit un magnifique but.

Le joueur de Brentford a fait son entrée à la pause. Sous les applaudissements de tout le public de la Johan-Cruyff Arena d’Amsterdam. Un lieu forcément symbolique pour celui qui avait entamé sa carrière professionnelle à l’Ajax (2009-2013).

Et il n'a fallu que deux minutes au n°10 danois pour se mettre en évidence et trouver le chemin des filets. Sur un centre en retrait, l’ancien joueur de l’Inter Milan a envoyé le ballon dans la lucarne du gardien néerlandais impuissant. Avec ce but, il compte désormais 37 réalisations en 110 sélections. Il aurait même pu inscrire un doublé, mais sa frappe a échoué sur le poteau.

Entrée en jeu de Christian Eriksen qui fête son retour en sélection avec un BUT !





Pays-Bas - Danemark





Le match en direct : https://t.co/SFY8b6XzdH#lequipeFOOT pic.twitter.com/5pC97xoMgO — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 26, 2022

S’il n’a pu empêcher la victoire des Pays-Bas dans ce match amical (4-2), sa présence sur le terrain avait tout d’une victoire. «Je ne peux pas dire à quel point cette sensation m’avait manqué !», a-t-il posté sur Twitter à l’issue de la rencontre. Et le rêve de Christian Eriksen est maintenant de jouer la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre).