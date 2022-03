Guerre en Ukraine : le gardien du PSG Keylor Navas accueille 30 réfugiés à son domicile

Keylor Navas est un homme aussi talentueux que généreux. Actuellement avec la sélection du Costa Rica, pour aider son pays à se qualifier pour la prochaine Coupe du monde au Qatar, le gardien du PSG a aménagé son domicile parisien pour héberger des dizaines de réfugiés ukrainiens, a rapporté le média espagnol Sport.

Depuis le début de la guerre menée par la Russie, de nombreux ukrainiens ont quitté leur pays à cause des combats. Certains ont été déplacés en Pologne, où une association tzigane du quartier de Garcia à Barcelone s’est rendue pour venir en aide. Plusieurs membres de cette structure évangéliste se sont récemment déplacés à Cracovie pour apporter de la nourriture mais également ramener des réfugiés.

Très croyant et fervent évangéliste, Keylor Navas s’est proposé d’accueillir chez lui 30 d’entre eux. Et il a tout mis en œuvre pour les recevoir dans les meilleures conditions. Il a ainsi acheté 30 lits qu’il a installés dans la salle de cinéma de son hôtel particulier. Sa femme leur a également fait à manger. Ils leur ont aussi acheté des vêtements et organisé une cérémonie évangélique.

Très impliquée, sa femme Andrea Salas a relayé un message sur son compte Instagram un appel aux dons à Valence (Espagne) pour aider des réfugiés ukrainiens.