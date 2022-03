PSG : Wanda aurait à son tour trompé Mauro Icardi

Le couple Icardi secoué par une nouvelle histoire d’adultère ? Quelques mois après les soupçons d’infidélité de l’attaquant du PSG, avec l’actrice «China» Suarez, sa femme, qui est aussi son agent, se serait «vengée» et aurait à son tour trompé son mari, selon la presse argentine.

Après des semaines tumultueuses, dues aux révélations concernant l’aventure extra-conjugale de Mauro Icardi en octobre dernier, le couple le plus médiatique d’Argentine semblait avoir retrouvé une vie normale. Mais le calme aura été de courte durée. Des soupçons d’infidélité pèsent désormais sur Wanda.

Certains médias rapportent que la jeune femme aurait eu une liaison avec son garde du corps au cours d’un voyage dans son pays natal. Les deux protagonistes avaient même projeté de se revoir en France. Mais Mauro Icardi a eu vent de cette idylle et n’a pas hésité à renvoyer le garde du corps.

Sur son compte Instagram, Wanda Icardi a néanmoins fermement démenti ces accusations. «Je n’ai pas besoin de préciser que tout cela n’est qu’un mensonge», a-t-elle écrit. Et d’ajouter : «Mais le manque de respect excessif à mon égard ne cesse de me surprendre. Je ne suis pas ce genre de personne, ni de femme. Je n’ai jamais fait une chose pareille (en couple). Je me comporte différemment parce que je suis différente.»

Et pour faire taire les rumeurs, Mauro et Wanda Icardi se sont affichés ensemble sur les réseaux sociaux pour prouver que leur couple n’est pas affecté par ces allégations.