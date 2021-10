PSG : Au bord du divorce, Mauro Icardi et sa femme Wanda définitivement réconciliés

Le feuilleton est bel et bien terminé. Après une semaine de tourments et de tumultes, Mauro Icardi et Wanda se sont définitivement réconciliés. La femme du joueur argentin lui a pardonné et déclaré son amour sur les réseaux sociaux.

La crise du couple avait éclaté, samedi dernier, après la découverte par la jeune femme des messages échangés entre son mari et Eugenia Maria Suarez. Un psychodrame avait suivi avec le départ de Wanda à Milan, où l’attaquant du PSG s’était précipité pour la rejoindre, manquant les entraînements avec le club de la capitale et le match de Ligue des champions contre le RB Leipzig.

Et l’ancien joueur de l’Inter Milan, qui avait multiplié les attentions et s’était désabonné de tous ses comptes sur Instagram, est parvenu à reconquérir sa femme, qui est également son agente, à en croire le message posté sur Instagram, lundi soir, par Wanda.

Même si dans un premier temps, le couple avait décidé de divorcer. «A partir de ce qui s’est passé, j’étais très blessée. Chaque jour, j’ai demandé le divorce à Mauro... Nous sommes allés voir l’avocat. En deux jours, Mauro a accepté toutes les conditions et nous avons signé l’accord. Le lendemain, il m’a écrit une lettre comme personne ne m’en avait écrit. Et là, j’ai réalisé quelque chose : qu’ayant tout, je n’ai rien si je ne suis pas avec lui», a-t-elle indiqué.

Avant de réaffirmer son amour pour le numéro 9 parisien. «Je suis sûr que ce mauvais moment que nous traversons nous fortifiera en tant que couple et en tant que famille. L’important, c’est que nous avons tous les deux eu la liberté de mettre fin à notre histoire de 8 ans, mais avec l’âme fatiguée de pleurer, nous nous sommes librement choisis. Je t’aime», a-t-elle écrit accompagné d’une photo dans les bras de Mauro Icardi.

La page désormais tournée, Mauro Icardi va pouvoir désormais se reconcentrer pleinement sur le football et se focaliser sur la préparation de la venue de Lille, vendredi, en ouverture de la 11e journée de championnat avant le déplacement sur la pelouse du RB Leipzig, mardi prochain, pour la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.