Belgique : Un gardien décède tragiquement à seulement 28 ans

Il luttait depuis six ans. Gardien de but belge du Cercle Bruges, Miguel Van Damme a été emporté, la nuit dernière, par une leucémie, qui avait été diagnostiquée en 2016. Son club lui a rendu hommage.

Miguel Van Damme a combattu des années contre la maladie. Il avait même réussi à rejouer quelques matchs avec le Cercle Bruges, il y a quelques saisons, avant de rechuter. Et il a fini par succomber à l’âge de 28 ans, alors qu’il était devenu père pour la première fois en mai dernier d’une petite fille.

C’est sa femme qui a annoncé la tragique nouvelle sur les réseaux sociaux. «Notre chéri est parti hier soir pour son dernier match, un match qui ne peut plus être gagné. Tu t’es battu comme un lion. Nous sommes si reconnaissants pour la personne que tu étais, un exemple pour beaucoup. Tu m’as fait comprendre qu’il ne faut jamais abandonner, même s’il n’y a qu’une petite lueur d’espoir. Repose-toi maintenant, tu l’as plus que mérité», a-t-elle posté sur son compte Instagram.

Le Cercle de Bruges, où il évoluait depuis 2013, lui a également rendu hommage. «Les mots sont inadéquats pour décrire ce que nous ressentons, même si nous savions que les choses n’allaient pas bien depuis un certain temps. Aujourd’hui est un jour très difficile dans l’histoire du Cercle de Bruges. Nos pensées vont avant tout à son épouse Kyana, à sa petite fille Camille, aux parents de Miguel, à sa sœur Francesca mais aussi à ses nombreux amis et à sa famille. Miguel, ta persévérance et ta force pour tout donner à chaque fois, revers après revers, étaient admirables. Tu es un modèle de positivisme, de persévérance et de combativité. Une inspiration pour tous ceux qui se battent. Pour toujours dans nos cœurs», a écrit le club belge.

Pour saluer sa mémoire, tous les matchs de 1ère et 2e division belge commenceront, ce week-end, par une minute d’applaudissements et les joueurs porteront un brassard noir en son honneur.